Новый кроссовер Renault, который покажут в Москве: первый тизер

Российский офис Renault обнародовал сильно затемненный тизер будущего кроссовера, который в статусе пока что концептуальной разработки будет представлен на грядущем Московском автосалоне.





Официальных подробностей пока нет, а изображение сопровождается описанием: «Новинка займет особое место в продуктовой линейке Renault и станет настоящим прорывом для российского рынка SUV». Также известно, что речь идет о прообразе серийного «практеника» С-сегмента, который задумывался как глобальная модель, то есть продаваться новый кроссовер будет не только на рынке ТС, но и, например, в Бразилии и Китае.

Для российского рынка сборку новинки наладят на московском заводе Renault. Как сообщают российские СМИ, в основу будущего SUV, который будет несколько крупнее нынешнего Kaptur, ляжет укрупненная версия платформы B0. Ранее также сообщалось, что французы готовят купейную разновидность того же Kaptur, но если присмотреться к снимку, то речь идет о модели с оригинальным кузовом, о купейном профиле которого пока приходиться лишь догадываться.

Подробная информация о сроках запуска нового SUV в производство и технических характеристиках будет обнародована позже.