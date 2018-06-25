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Новый кроссовер Renault, который покажут в Москве: первый тизер

26.06.2018 12:36 — Разное | Tut.by  
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Российский офис Renault обнародовал сильно затемненный тизер будущего кроссовера, который в статусе пока что концептуальной разработки будет представлен на грядущем Московском автосалоне.


Официальных подробностей пока нет, а изображение сопровождается описанием: «Новинка займет особое место в продуктовой линейке Renault и станет настоящим прорывом для российского рынка SUV». Также известно, что речь идет о прообразе серийного «практеника» С-сегмента, который задумывался как глобальная модель, то есть продаваться новый кроссовер будет не только на рынке ТС, но и, например, в Бразилии и Китае.

Для российского рынка сборку новинки наладят на московском заводе Renault. Как сообщают российские СМИ, в основу будущего SUV, который будет несколько крупнее нынешнего Kaptur, ляжет укрупненная версия платформы B0. Ранее также сообщалось, что французы готовят купейную разновидность того же Kaptur, но если присмотреться к снимку, то речь идет о модели с оригинальным кузовом, о купейном профиле которого пока приходиться лишь догадываться.

Подробная информация о сроках запуска нового SUV в производство и технических характеристиках будет обнародована позже.

 
 
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Подробная информация о сроках запуска нового SUV в производство и технических характеристиках будет обнародована позже.
 
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