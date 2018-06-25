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Белорусские школьники, ставшие победителями отборочных в Международной детской социальной программе «Футбол для дружбы», приняли участие в финальных мероприятиях программы в Москве

26.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Белорусские школьники, ставшие победителями отборочных в Международной детской социальной программе «Футбол для дружбы», приняли участие в финальных мероприятиях программы в Москве

Шестой сезон программы стал уникальным по масштабу: он объединил участников из 211 стран и регионов мира, представляющих Азию, Африку, Австралию, Европу, Северную Америку, Южную Америку и Океанию.

 

В проекте от Беларуси принимали участие 12-летняя Ксения Яцынович из Молодечно и Лозюк Иван, ученик Боровлянской средней школы. Ксения занимается в местной футбольной школе уже 3 года в статусе защитника. Юная участница от Беларуси играла на позиции защитника в одной из 32 интернациональных сборных – команде «ОРАНГУТАНГИ». Компанию Ксении составили сверстники из Грузии, Лесото, Индии, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельских островов.

 

Иван Лозюк воспитанник школы юнкоров детской газеты «Зорька», принял участие в проекте в качестве юного журналиста и работал в Международном пресс-центре во время мероприятий чемпионата. Иван также активно занимается футболом с 6 лет в детско-юношеской спортивной школе «Ислочь» в статусе вратаря, успешно совмещая два главных увлечения в своей жизни - футбол и журналистику.

 

- «Очень важно, что эта акция проводится на момент, когда людям во всем мире необходимо показать и доказать свою приверженность принципам равенства и уважения друг к другу. «Футбол для дружбы дает возможность через детей учить людей миру и дружбе не зависимо от пола, возраста и физических возможностей. Мы так рады, что Беларусь участвует в этой программе уже шестой раз! Возможно, когда-нибудь «Футбол для дружбы» пройдет в Беларуси, и мы пригласим в гости детей со всего мира» - поделились Ксения и Ваня своей мечтой.

 

В Форуме приняли участие 1500 детей, а также их сопровождающие. Общее количество участников и гостей составило около 5000 человек. На мероприятии выступили мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью, участвовавшие в программе в качестве юных футболистов, юных журналистов и юных тренеров. Всех их объединила одна миссия: продвижение общечеловеческих ценностей — дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиций и чести.

 

Почетными гостями мероприятия стали высокопоставленные представители государственных структур, звезды футбола, главы футбольных федераций, чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр, Олимпийского Комитета России и международных детских благотворительных фондов, а также общественные деятели, среди них Заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец, старший тренер юношеской сборной России  Александр Кержаков, сирийский футболист Фирас Аль-Хатиб, а также Принц, футболист Саудовской Аравии Альсайяр Абдулрахман. Со словами приветствия обратился к юным участникам Икер Касильяс, испанский футболист, вратарь и капитан португальского клуба «Порту», вызвав у ребят волну искренних эмоций.

 

В 2018 году по традиции отмечался Всемирный день футбола и дружбы. 25 апреля на всех континентах планеты, в 180 городах мира прошли торжественные мероприятия, посвященные продвижению дружбы, взаимного уважения и здорового образа жизни. Десятки тысяч детей и взрослых приняли участие в дружеских матчах, открытых тренировках, флэшмобах и спортивных праздниках, на которых каждый, кто разделяет важнейшие общечеловеческие ценности, повязал на руку официальный символ программы — Браслет дружбы. По всему миру участников поддержали известные футболисты, тренеры, телеведущие и артисты, а также представители государственных структур.

 

Белорусские участники в рамках празднования Всемирного дня футбола и дружбы приняли участие Республиканском турнире для детей сирот среди детских домов, школ-интернатов, детских деревень и кадетских училищ «Футбол – твой друг навсегда». Провели презентацию в рамках ежегодной выставки «СМИ в Беларуси», гда рассказали Министру внутренних дел И.Шуневичу, министру информации А.Карлюкевичу о программе и повязали посетителям выставки браслеты дружбы.

 

Также, накануне отъезда ребята побывали в гостях у министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, и генерального секретаря Белорусской федерации футбола Юрия Вергейчика. Разговор получился душевный – с чаем и сладостями. Говорили о проекте, в котором дети участвуют, об учебе, планах на лето и, Иван даже взял у спортивных чиновников небольшое интервью. 

Белорусские школьники, ставшие победителями отборочных в Международной детской социальной программе «Футбол для дружбы», приняли участие в финальных мероприятиях программы в Москве

 

- «Самое главное, что дети увлечены спортом, видно, что занимаются они в охотку. Проект «Футбол для дружбы» нам тоже нравится, потому что дети из разных стран смогут пообщаться со своими сверстниками, рассказать о Беларуси, завязать знакомства. Они делают это искренне, радушно. Ну и бонус отличный: побывать на чемпионате мира – об этом можно только мечтать» - сказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. 

 

В начале сезона по результатам Открытой жеребьевки были сформированы 32 Международные футбольные Сборные Дружбы, названные в честь редких и исчезающих видов животных, а также определены позиции для каждого Юного футболиста (вратарь, защитник, полузащитник или нападающий) из 211 стран и регионов. Команды, сформированные по принципу «футбола для дружбы», позволили детям разных национальностей и культур найти общий язык и научиться идти на компромиссы ради общих побед. В рамках экологической инициативы Ксения и Ваня провели встречу со своими сверстниками и вместе смастерили ошейники для животных из приютов.

 

В рамках финальных мероприятий Шестого сезона программы в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России 32 Сборные Дружбы встретились в Москве на Чемпионате мира по «Футболу для дружбы». Победу в первенстве одержала сборная Chimpanzee, в состав которой входят ребята из Доминики, Сен-Китс и Нэвиса, Малави, Колумбии, Бенина и ДРК, поэтому принято говорить – победила Дружба. Ведь главное – не язык, не происхождение, не пол, а взаимное уважение, понимание и поддержка.

 

Все финальные мероприятия Шестого сезона освещали Юные журналисты Международного детского пресс-центра программы. Ребята не только попробовали себя в роли корреспондентов, проводящих прямой репортаж со спортивных мероприятий, но и перенимали опыт у профессиональных журналистов ведущих спортивных СМИ России в ходе мастер-классов. Юные журналисты готовили новости для ведущих мировых СМИ, выпускали ежедневные номера детской газеты «Футбол для дружбы», вели дневники и публиковали заметки в социальных сетях. Материалы готовились на 62 языках.

 

Во время подготовки к Чемпионату и Форуму дети и взрослые со всего мира приняли участие в работе трехдневного Международного лагеря дружбы в Москве. Для них были проведены мастер-классы звезд мирового футбола, футбольные тренировки под руководством Юных тренеров, игровые занятия Школы «Девяти ценностей», в том числе посвященные экологической миссии программы, Олимпийский урок с известными российскими спортсменами. В Международном лагере дружбы выступили представители Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), а также спикеры программы «Цели устойчивого развития» ООН, которые поддерживает программа «Футбол для дружбы».

 

В последний день мероприятий юные участники программы «Футбол для дружбы» посетили матч-открытие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, где поддержали сборные России и Саудовской Аравии.

 

Коммуникационное агентство «АГТ-Медиа».

 
Теги: знакомства
 
 
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Шестой сезон программы стал уникальным по масштабу: он объединил участников из 211 стран и регионов мира, представляющих Азию, Африку, Австралию, Европу, Северную...
 
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