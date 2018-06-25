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«Первый советский лимузин» и редкие модели «Москвичей»: большая автовыставка пройдет в Гродно

26.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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«Первый советский лимузин» и редкие модели «Москвичей»: большая автовыставка пройдет в <a href="http://grodno.21.by" class="tag-link">Гродно</a>

3 июля на площади Советской ретро-техника будет соседствовать с современной. 

 

Современные автомобили на центральной площади Гродно представит один из автосалонов. Помимо возможности заглянуть в салон машин, что говорится с иголочки, гости смогут получить исчерпывающие комментарии от профессионалов отрасли, а также сделать фото на память. С 12.00 до 18.00 здесь будет работать площадка с автомобилями ХХ и ХХI века. 

Соседствовать с современным моделями автопарома будут их предшественники из прошлого века. Увидеть в центре Гродно,можно будет, например, первый представительский «газовский» автомобиль с оленем на эмблеме – ГАЗ-12 ЗИМ, редкие модели «Москвичей» и колоритные «Жигули», которые все еще на ходу. Будет здесь и военизированные автомобили родом из  ХХ века с водителями и штурманами в солдатской форме прошлых времен. 
К экипажам любительских объединений «Винтаж», «Технодром» и «Гризли» присоединятся гродненские байкеры. 

«Первый советский лимузин» и редкие модели «Москвичей»: большая автовыставка пройдет в Гродно

 С 14.00 начнет работать велоплощадка, – рассказала режиссер Екатерина Слепцова.  На площади пройдут велозаезды, участники праздника смогут сыграть в велофутбол и на двухколесном транспорте преодолеть специальный лабиринт. 

С пометкой «ретро» в День Независимости на площади Советской пройдет и выставка коллекционных материалов и предметов старины от народного клуба коллекционеров «Скарабей». Будут работать здесь тематические фотозоны, а музыкальное настроение празднику задаст плац-концерт эстрадно-духового оркестра областного управления МЧС под руководством Вячеслава Матука. 

 

Гродненская правда.

 

 
Теги: Гродно
 
 
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3 июля на площади Советской ретро-техника будет соседствовать с современной. 
 
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