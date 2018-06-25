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«Первый советский лимузин» и редкие модели «Москвичей»: большая автовыставка пройдет в Гродно
26.06.2018 — Разное | Свислочская газета
3 июля на площади Советской ретро-техника будет соседствовать с современной.
Современные автомобили на центральной площади Гродно представит один из автосалонов. Помимо возможности заглянуть в салон машин, что говорится с иголочки, гости смогут получить исчерпывающие комментарии от профессионалов отрасли, а также сделать фото на память. С 12.00 до 18.00 здесь будет работать площадка с автомобилями ХХ и ХХI века.
– С 14.00 начнет работать велоплощадка, – рассказала режиссер Екатерина Слепцова. – На площади пройдут велозаезды, участники праздника смогут сыграть в велофутбол и на двухколесном транспорте преодолеть специальный лабиринт.
Гродненская правда.
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3 июля на площади Советской ретро-техника будет соседствовать с современной.
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