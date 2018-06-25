В Лидском районе за рулем «Ситроена» погиб 30-летний житель Гродно, пассажир в реанимации





Сегодня утром на 188 км трассы Минск – Гродно произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности трагедии сайту 0154.by рассказали в Лидской ГАИ.

В 6.30 житель Гродно, 1988 года рождения, управляя автомобилем «Ситроен» и двигаясь со стороны Гродно в сторону столицы, на закруглении дороги не справился с управлением. Машину занесло, и она столкнулась с задней частью полуприцепа ДАФ, который двигался во встречном направлении.

Большегрузом управлял житель Лидского района, 1986 года рождения. В результате аварии водитель погиб на месте происшествия, а его пассажир, житель Гродно 1990 года рождения, с различными травмами госпитализирован в реанимационное отделение Лидской ЦРБ.

Как рассказала супруга погибшего, ее муж с напарником ехали в Минск сдавать экзамен по работе. Из Гродно они выехали в 5 утра.