Завершилось командно-штабное учение с Березовским районом территориальной обороны

На территории Березовского района Брестской области под руководством начальника управления территориальной обороны — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Андрея Пасеко прошло командно-штабное учение с Березовским районом территориальной обороны.



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Стоит отметить, что тематика учений с территориальными войсками ежегодно меняется. Так, в течение одного года основные усилия сосредоточиваются на поддержании военного положения, другого — на усилении охраны участка государственной границы или охраны и обороны объекта территориальной обороны.

В план минувшего учения также была внесена своя изюминка. Его темой стало управление силами территориальной обороны (ТерО) в ходе подготовки и обороны города, а целями — обучение органов управления территориальной обороны планированию, подготовке сил ТерО и населенного пункта к обороне, управлению подразделениями в ходе ведения боевых действий в черте населенного пункта.

Подготовка привлекаемых к учению сил ТерО была осуществлена в ходе учебного сбора с военнообязанными, проведенного с 23 мая по 11 июня в районе формирования.

Личный состав, принявший участие в учении, выполнял задачи по защите и обороне населения своего города, своего района. В данном случае их сила заключалась не только в оружии — и в знании людей, обстановки и местности.

— Еще раз послужить Родине я изъявил желание сам, — рассказал командир отдельного стрелкового батальона территориальных войск

майор запаса Геннадий Олейник. — Эмоции — положительные. Личный состав батальона подобрался очень квалифицированный, все задачи выполнялись в кратчайшие сроки на хорошо и отлично.

По замыслу учения, условный противник после неудавшейся попытки овладеть городом с ходу осуществил его блокирование, установил полный контроль над основными дорожными направлениями и создал группировку для штурма. Но в ходе упорных боев с подразделениями территориальных войск за овладение городом в течение суток он так и не достиг значительных успехов.





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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56731.php

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— Многое из того, что мы освоили на сегодняшний день, изучалось нами впервые, — рассказал командир второго взвода 1‑й стрелковой роты капитан запаса Пётр Здитовецкий. — Сегодня даже оружие держим и перезаряжаем не так, как нас когда-то учили в армии. Вооруженные Силы не стоят на месте, развиваются, и мы, прибывая на подобные сборы и участвуя в учениях, обучаемся всем новшествам. Учитывая современные реалии и опыт соседних государств, каждый гражданин, на мой взгляд, должен периодически обновлять свои армейские навыки, чтобы при необходимости встать на защиту той частички территории Родины, где он проживает.

Кульминацией командно-штабного учения стал практический розыгрыш ведения территориальными войсками боя по удержанию опорного пункта в ходе обороны города.

…Условный противник, которого обозначали военно­служащие сил специальных операций Вооруженных Сил, осуществив перегруппировку, нанес удар силами ротной тактической группы. Стрелковая рота, усиленная противотанковыми средствами и минометами, заняла оборону квартала, перекрыв одно из главных направлений подхода к городу.

Можно сказать, что «битва» за Березу в тот день началась практически неожиданно. Территориалы подготовились к ней хорошо. Как только условный противник показался из лесного массива, он наткнулся на огневую засаду. Часть сил и средств неприятеля практически сразу были уничтожены.

— Мы должны не только не забывать то, что умели, но и приобрести новые навыки, необходимые в современных вооруженных конфликтах. Чтобы мы в любое время могли встать на защиту нашего государства, нашего города. Каждый из присутствующих на сборе осознает, что он защищает именно свой дом, свою семью. К слову, во время проведенной накануне огневой подготовки мы доказали, что наше умение действовать не утрачено, — рассказал командир зенитного пулеметного взвода роты огневой поддержки старший лейтенант запаса Александр Шибун.

И как ни старался неприятель выкурить защитников города из укрытия, у него это не получилось. Оборону военнослужащие запаса держали стойко — как наши деды и прадеды в сражении за Брестскую крепость во время Великой Отечественной войны.

Наступавшие под прикрытием дымовой завесы попытались покинуть поле боя. Однако прицельным огнем военнослужащие запаса не оставили противнику ни малейшего шанса на выживание.

Несомненно, данное учение дало возможность практически как закрепить полученные знания руководством и специалистами района, так и освежить их военнослужащим запаса. Оно стало настоящей практикой для каждого члена совета обороны, отвечающего за определенное направление своей деятельности в военное время.



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В рамках командно-штабного учения действия всех должностных лиц районного исполнительного комитета, штаба района территориальной обороны, отдельного стрелкового батальона, территориальных органов внутренних дел были слаженными и направлены на одну общую цель — защитить свой родной город, свою малую родину.

Наша справка

Сегодня территориальная оборона является одной из важнейших составляющих системы обеспечения военной безопасности нашего государства. В современных условиях она представляет собой эффективный способ повышения возможностей страны по отражению вооруженной агрессии, демонстрацию готовности всех слоев населения встать на защиту нашей страны, ее суверенитета и территориальной целостности.

Комментарий Начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Андрей Пасеко:

— Командно-штабное учение прошло в соответствии с планом подготовки органов управления территориальной обороны по предназначению. К нему привлекались местный совет обороны, штаб района территориальной обороны, отдельный стрелковый батальон территориальных войск, а также территориальные органы внутренних дел. Новшеством при подготовке и в ходе данного КШУ стало формирование роты огневой поддержки и ее применение в городских условиях.

Комментарий Председатель Березовского районного исполнительного комитета Леонид Мартынюк:

— На сегодняшний день те действия, с которыми мы столкнулись в рамках проведения данного учения, для нас, безусловно, в новинку. — И сбор военнообязанных запаса, и привлечение необходимой техники, обеспечение проживания личного состава… До этого мы все действия изучали теоретически, сегодня же отработали их на практике. К слову, большим плюсом при подготовке и проведении учения стали для нас недавние курсы «Территориальная оборона» с председателями районных исполнительных комитетов, проведенные в феврале — марте.