10 специальностей, которые не будут востребованы уже в ближайшие 10 лет

Развитие информационных технологий приведет к масштабным изменениям на рынке труда. Представляем десятку наиболее распространенных в Беларуси специальностей, где ожидаются массовые сокращения уже в ближайшее десятилетие.

Бухгалтер

Развитие информационных технологий уже сейчас позволяет передать функции бухгалтера на аутсорсинг. С течением времени спрос на услуги он-лайн бухгалтерий будет только увеличиваться, а цены становиться все более доступными. Наступит момент, когда наличие собственной бухгалтерии смогут себе позволить лишь крупные компании.

Вахтер, кондуктор, проводник

Внедрение в следующем году ID-карт, призванных заменить белорусские паспорта, со временем позволит идентифицировать любую информацию через автоматизированные сканеры на входах в здания или транспорт, при совершении покупок, перелетов, посещении культурных мероприятий.

Инспектор ГАИ

Развитие интеллектуальных систем управления транспортным потоком (беспилотные автомобили, камеры слежения, возможность подключения к автомобилю через беспроводную связь) со временем приведет к полной автоматизации и роботизации функций работников ГАИ.

Машинист, водитель, комбайнер

С каждым годом беспилотные системы управления транспортом становятся более совершенными. В первую очередь они начнут использовать в железнодорожном транспорте, где участие человека необходимо лишь при возникновении форс-мажорных ситуаций. В последствии данные технологии начнут замещать и водителей автомобильного транспорта, а также сельскохозяйственной техники.

Почтальон

Печатные издания с каждым годом теряют тиражи и предпринимают активные попытки продвижения в сети интернет. Переписка также постепенно переходит в цифровое пространство. Пересылку посылок способны полностью взять на себя логистические компании. Поэтому профессия почтальона обречена на вымирание по причине отмирания самого объекта деятельности.

Работник Call-центра

Развитие искусственного интеллекта приводит к тому, что уже сейчас программы-боты массово отвечают на вопросы интернет-пользователей. Дальнейшее развитие технологий приведет к полному замещению человека на компьютерную программу, генерирующую ответы на любой поставленный вопрос.

Строитель

Постепенному исчезновению строительных профессий способствует развитие 3D-печати. Уже сейчас в Китае активно развивается производство простых и дешевых построек с помощью 3D-печати. Для распространения данной технологии в Беларуси скорее всего понадобится не более 10 лет.

Швея

В ближайшее десятилетие развитие дешевой 3D-печати позволит производить одежду и обувь с заданными параметрами в домашних условиях. Новое технологическое решение способно полностью заместить функционал этой профессии. Швея может быть востребована только как эксклюзивный, штучный и достаточно дорогой ресурс для создания уникальных работ.

Шахтер

Эта тяжелая и опасная профессия исчезнет по причине постепенного внедрения роботизации. Развитие роботостроения постепенно приведет к тому, что использование роботов сделает процесс геологоразведки и добычи дешевле и эффективнее.

Юрист

Развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что компьютер по заданному алгоритму сможет самостоятельно искать ответы на юридические вопросы, исходя из имеющейся базы данных. Это позволит предприятиям отказаться от дорогостоящих услуг юристов.