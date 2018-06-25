Из Литвы убегают крупные компании

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Крупная швейцарская компания по производству продуктов питания Hochdorf Group 20 июня прекратила свою деятельность в Литве. Это не первый случай, когда с литовского рынка уходит крупная компания.

Швейцарская компания продала завод по производству сухого молока Hochdorf Baltic Milk неназванной инвестиционной группе в Биржайском районе, сообщает ИА Regnum.

Причиной ее ухода с рынка Литвы стала сельскохозяйственная политика государства.

"Нынешние низкие цены на белок на международном рынке и вместе с тем высокие цены на молоко, которые вызвала сельскохозяйственная политика в Литве, побудила Hochdorf к тщательному пересмотру деятельности завода", – заявили в компании.

Глава завода Аудрюс Юкна убежден, что уход швейцарцев из Литвы оттолкнет и других инвесторов.

Hochdorf – далеко не единственная компания, принявшая решение покинуть литовский рынок. Только за последние два года закрыли свою деятельность на территории Литвы такие гиганты как "Coca–Cola", "Estrella", "Prisma", "AIG", "Лукойл". Даже местный производитель кетчупов "Suslavičius – Felix" закрыл производство в Литве, переехав в Латвию, Швецию и Австрию.

Представители "Coca–Cola", как и производители чипсов "Estrella" объяснили свое решение покинуть литовский рынок стремлением оставаться максимально конкурентоспособными в странах, где действуют их компании. Экономическими соображениями подкрепили свой уход из Литвы в 2017 году финский концерн Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), которому принадлежат магазины "Prisma" и ассоциация грузоперевозичков "Linava".

Как заявил один из представителей компании "Linava", необходимость выхода на новые рынки была вызвана трудным экономическим положением Литвы. Он уточнил, что транспортное предприятие несло убытки из-за российского эмбарго как следствия политики санкций, направленной против России.

Кроме того, в прошлом году деятельность своего центра услуг в литовской столице закрыла страховая компания American International Group (AIG). Решение американской страховой корпорации было обусловлено ее стратегией, направленной на повышение эффективности собственной деятельности. Российская нефтяная компания "Лукойл" также посчитала нерентабельной свою деятельность на территории Литвы и распродала там свои активы. Президент "Лукойла" Вагит Алекперов в интервью телеканалу "Россия 24" заверил, что решение уйти из Литвы, несмотря на антироссийские настроения, было продиктовано экономическими соображениями.

Из-за стремительного роста числа таких громких случаев, литовская общественность все больше критикует государство за невозможность создать благоприятные условия для ведения бизнеса. Властям Литвы теперь предстоит серьезная задача – прекратить отток компаний, содействующих развитию местной экономики, пишет baltnews.lt .