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ЧМ-2018. Вечеринка с мини-уличными танцами в Санкт-Петербурге
В центре Санкт-Петербурга аргентинские болельщики соревновались в танцевальных па с россиянами.
Несколько часов они показывали друг другу своё умение двигаться в зажигательной сальсе. Организаторы утверждают, что такие вечеринки уже не удивляют горожан.
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Любители латинской музыки всех возрастов показали свои движения в спонтанном уличном танце в центре второй столицы России.
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