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Масштабная поисково-спасательная операция проходит в Таиланде
Школьная футбольная команда пропала в пещере.
12 подростков вместе с тренером отправились на прогулку среди скал в городе Чианг Рай. Путешествию помешал внезапно начавшийся ливень. Предположительно, вода залила пещеру и помешала подросткам выбраться. Поиски продолжаются уже несколько дней, к ним привлечены водолазы.
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Школьная футбольная команда пропала в пещере.
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