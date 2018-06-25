Лукашенко принял верительные грамоты послов зарубежных стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник принял верительные грамоты послов зарубежных государств. Об этом передает агентство БЕЛТА .

Как отмечается, верительные грамоты белорусскому лидеру вручили послы Замбии, Италии, Кипра, Республики Конго, Мьянмы, Непала, Пакистана, Польши, а также Узбекистана и Эквадора.

Лукашенко напомнил, что в 2018 году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений с Узбекистаном.

«Дорожим узами дружбы, связывающими белорусский и узбекский народы. Приветствуем решение нашего многолетнего партнера открыть в Минске полноценное дипломатическое представительство. Это важный и своевременный шаг, демонстрирующий нацеленность на всестороннее углубление диалога», – рассказал белорусский президент.

Лукашенко также констатировал, что одним из приоритетов белорусской дипломатии является выстраивание добрососедских и равноправных отношений с Польшей.

«Нас сближают не только совместная граница, экономическое сотрудничество, межличностные контакты, но и общая ответственность за стабильность и безопасность в нашем регионе. Необходимо придать нашему взаимодействию устойчивый и последовательный характер. Мы к этому готовы», – подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, по словам Лукашенко, годы успешного сотрудничества по широкому спектру направлений связывают Беларусь с Италией. Также Минск заинтересован в развитии отношений с Кипром по всем вопросам двусторонней и глобальной повестки дня. Кроме этого, Лукашенко приветствовал послов из государств Азии, Африки и Латинской Америки, указав на то, что взаимодействие с их странами представляет для Беларуси особый политический и экономический интерес.