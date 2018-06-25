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Лукашенко принял верительные грамоты послов зарубежных стран

26.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник принял верительные грамоты послов зарубежных государств. Об этом передает агентство БЕЛТА.

Как отмечается, верительные грамоты белорусскому лидеру вручили послы Замбии, Италии, Кипра, Республики Конго, Мьянмы, Непала, Пакистана, Польши, а также Узбекистана и Эквадора.

Лукашенко напомнил, что в 2018 году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений с Узбекистаном.

«Дорожим узами дружбы, связывающими белорусский и узбекский народы. Приветствуем решение нашего многолетнего партнера открыть в Минске полноценное дипломатическое представительство. Это важный и своевременный шаг, демонстрирующий нацеленность на всестороннее углубление диалога», – рассказал белорусский президент.

Лукашенко также констатировал, что одним из приоритетов белорусской дипломатии является выстраивание добрососедских и равноправных отношений с Польшей.

«Нас сближают не только совместная граница, экономическое сотрудничество, межличностные контакты, но и общая ответственность за стабильность и безопасность в нашем регионе. Необходимо придать нашему взаимодействию устойчивый и последовательный характер. Мы к этому готовы», – подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, по словам Лукашенко, годы успешного сотрудничества по широкому спектру направлений связывают Беларусь с Италией. Также Минск заинтересован в развитии отношений с Кипром по всем вопросам двусторонней и глобальной повестки дня. Кроме этого, Лукашенко приветствовал послов из государств Азии, Африки и Латинской Америки, указав на то, что взаимодействие с их странами представляет для Беларуси особый политический и экономический интерес.



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Теги: Минск
 
 
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Верительные грамоты белорусскому лидеру вручили послы Замбии, Италии, Кипра, Республики Конго, Мьянмы, Непала, Пакистана, Польши, а также Узбекистана и Эквадора.
 
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