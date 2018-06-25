Пьяные скутерист и его пассажир пострадали при столкновения с деревом в Слуцком районе

В Слуцком районе скутер врезался в дерево, пострадали два человека. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 25 июня на 3-м километре трассы Волошево — Языль. «45-летний водитель скутера Viper не справился с управлением, выехал за пределы дороги и совершил наезд на дерево», — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП скутерист и его 58-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель не имел права управления скутером. Также установлено, что скутерист и его пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.