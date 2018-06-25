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Пьяные скутерист и его пассажир пострадали при столкновения с деревом в Слуцком районе
В Слуцком районе скутер врезался в дерево, пострадали два человека. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 25 июня на 3-м километре трассы Волошево — Языль. «45-летний водитель скутера Viper не справился с управлением, выехал за пределы дороги и совершил наезд на дерево», — рассказали в ГАИ.
В результате ДТП скутерист и его 58-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель не имел права управления скутером. Также установлено, что скутерист и его пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.
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Авария произошла 25 июня на 3-м километре трассы Волошево - Языль.
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