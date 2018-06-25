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В ИИ-облако от Nvidia добавили 9 новых «суперконтейнеров»

26.06.2018 13:12 — Разное | dev.by  
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Nvidia на 25 процентов увеличила число GPU-контейнеров для супервычислений в своём облачном сервисе. Их число достигло 35, пишет The Register.

В ИИ-облако от Nvidia добавили 9 новых «суперконтейнеров»

Общее число доступных контейнеров на платформе Nvidia GPU Cloud более чем утроилось с момента запуска в 2017-м. Разработка предназначена для инженеров, которым необходимо обрабатывать очень большие объёмы данных при тренировке моделей или проведении симуляций. Программы можно писать в предпочитаемом фреймворке, после чего переносить расчёты на облако Nvidia для ускорения расчётов.

В NPC есть и ряд пакетов, которые улучшают работу с разными типами задач и данных. Так, CHROMA предназначен для оптимизации математических и физических моделей, AMBER — для молекулярных симуляций, CANDLE — для раковых исследований. Всего для разработчиков доступно уже 17 таких пакетов.

 
 
Ссылка на источник 24
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Nvidia на 25 процентов увеличила число GPU-контейнеров для супервычислений в своём облачном сервисе. Их число достигло 35, пишет The Register. Читать далее
 
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