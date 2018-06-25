В ИИ-облако от Nvidia добавили 9 новых «суперконтейнеров»

Nvidia на 25 процентов увеличила число GPU-контейнеров для супервычислений в своём облачном сервисе. Их число достигло 35, пишет The Register.





Общее число доступных контейнеров на платформе Nvidia GPU Cloud более чем утроилось с момента запуска в 2017-м. Разработка предназначена для инженеров, которым необходимо обрабатывать очень большие объёмы данных при тренировке моделей или проведении симуляций. Программы можно писать в предпочитаемом фреймворке, после чего переносить расчёты на облако Nvidia для ускорения расчётов.

В NPC есть и ряд пакетов, которые улучшают работу с разными типами задач и данных. Так, CHROMA предназначен для оптимизации математических и физических моделей, AMBER — для молекулярных симуляций, CANDLE — для раковых исследований. Всего для разработчиков доступно уже 17 таких пакетов.