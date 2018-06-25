Александр Лукашенко: Беларусь – это исключительно мирная страна

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Об этом сегодня заявил Президент, принимая верительные грамоты.



В Минск приехали новые послы десяти государств. Половина будет работать здесь по совместительству. А вот всерьёз и надолго в Беларуси обоснуются дипломаты из Италии, Польши, Пакистана, Узбекистана и Эквадора. Послы приехали в динамично развивающееся, безопасное для проживания и удобное для ведения бизнеса европейское государство, – подчеркнул Александр Лукашенко. Сильные промышленность и сельское хозяйство, научный потенциал и квалифицированные кадры – вот то, что, по мнению Президента, отличает Беларусь.

Новые послы начинают дипломатическую миссию в Год малой родины. Президент пригласил дипломатов открыть для себя Беларусь – каждый из её уголков.

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