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Могут ли быть сроки выплаты зарплаты «плавающими»?
Новости Беларуси. Могут ли работодатели в Минске устанавливать «плавающие» сроки выплаты заработной платы, рассказала в программе
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Ольга Юруть, СТВ:
Жанна Романович:
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Новости Беларуси. Могут ли работодатели в Минске устанавливать «плавающие» сроки выплаты заработной платы, рассказала в программе «Большой город» председатель...
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