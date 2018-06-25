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«До 100 базовых величин»: что грозит нанимателю за невыплату зарплаты

26.06.2018 13:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Какие меры за несвоевременную выплату либо невыплату заработной платы сейчас предусмотрены в законодательстве, рассказала в программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В отношении нанимателя предусмотрена административная ответственность.

Информация о предприятии, где имеется задолженность, передается в Департамент,

в Минское городское управление Департамента государственной инспекции труда. В соответствии с проведенными проверками, наниматели привлекается к административной ответственности. За период январь-май 106 юридических лиц привлечено к административной ответственности и 99 физических лиц. Штрафы предусмотрены для физических лиц до 20 базовых величин, что касается юридического лица, то до 100 базовых величин.

Вопрос находится на контроле Минского городского исполнительного комитета.

По требованию Мингорисполкома 6 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности, один руководитель освобожден от занимаемой должности. Но ведь, наказание – это не самое главное. Главное, чтобы люди все-таки получили заработанные деньги.

О занятости и трудоустройстве минчан: «Большой город»

 
 
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Новости Беларуси. Какие меры за несвоевременную выплату либо невыплату заработной платы сейчас предусмотрены в законодательстве, рассказала в программе «Большой...
 
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