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«До 100 базовых величин»: что грозит нанимателю за невыплату зарплаты
Новости Беларуси. Какие меры за несвоевременную выплату либо невыплату заработной платы сейчас предусмотрены в законодательстве, рассказала в программе
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
в Минское городское управление Департамента государственной инспекции труда. В соответствии с проведенными проверками, наниматели привлекается к административной ответственности. За период январь-май 106 юридических лиц привлечено к административной ответственности и 99 физических лиц. Штрафы предусмотрены для физических лиц до 20 базовых величин, что касается юридического лица, то до 100 базовых величин.
По требованию Мингорисполкома 6 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности, один руководитель освобожден от занимаемой должности. Но ведь, наказание – это не самое главное. Главное, чтобы люди все-таки получили заработанные деньги.
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Новости Беларуси. Какие меры за несвоевременную выплату либо невыплату заработной платы сейчас предусмотрены в законодательстве, рассказала в программе «Большой...
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