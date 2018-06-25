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Кто в Минске получает зарплату от 1 000 рублей?

26.06.2018 13:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В программе «Большой город» мы обсудили с председателем комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома размеры заработных плат в Минске.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Средняя заработная плата по имеющимся сегодня в городе вакансиям, это чуть больше 500 рублей. Основное количество вакансий, или наниматели предлагают вакансии предлагают от 400 до 600 рублей. Но есть, может быть недостаточно большое, количество вакансий, где заработная плата от 1000 и выше рублей.

Конечно, это специалисты, которые обладают высокими профессиональными компетенциями и высоким уровнем знаний.

Это специалисты в области IT-технологий, это руководители, руководители проектов, и командиры воздушных кораблей, и так далее.

О занятости и трудоустройстве минчан: «Большой город»

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В программе «Большой город» мы обсудили с председателем комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома размеры заработных...
 
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