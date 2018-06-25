|
Кто в Минске получает зарплату от 1 000 рублей?
Новости Беларуси. В программе
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Это специалисты в области IT-технологий, это руководители, руководители проектов, и командиры воздушных кораблей, и так далее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В программе «Большой город» мы обсудили с председателем комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома размеры заработных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)