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В какой сфере стоит открывать своё дело в Минске?

26.06.2018 13:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома рассказала, как узнать, в какой сфере стоит открывать свое дело.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Это не просто выделил человеку деньги и больше не интересуешься.

Сегодня наиболее востребованы услуги в строительной отрасли, услуги по оказанию парикмахерских услуг, водители у нас получают субсидии.

И, наверное, в области агро-экотуризма - в городе не очень популярна эта деятельность. Безусловно, специалисты службы занятости помогают человеку сориентироваться, в какой сфере эконмической деятельности он будет работать. А также

помогают ему составить бизнес-план.

Да, мы направляем еще людей, которые хотели бы открыть собственное дело и на обучающие курсы.

О занятости и трудоустройстве минчан: «Большой город»

 
 
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Новости Беларуси. В программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома рассказала, как узнать, в какой сфере...
 
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