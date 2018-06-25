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В какой сфере стоит открывать своё дело в Минске?
Новости Беларуси. В программе
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
И, наверное, в области агро-экотуризма - в городе не очень популярна эта деятельность. Безусловно, специалисты службы занятости помогают человеку сориентироваться, в какой сфере эконмической деятельности он будет работать. А также
Да, мы направляем еще людей, которые хотели бы открыть собственное дело и на обучающие курсы.
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Новости Беларуси. В программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома рассказала, как узнать, в какой сфере...
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