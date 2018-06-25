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Субсидия на открытие своего дела: кому и на что выделяют финансовую помощь?
Новости Беларуси. Насколько активно в Минске люди открывают собственное дело, и как в этом им помогает государство, рассказала в программе
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
За 5 лет более 850 человек получили такую субсидию, и уже за первых три месяца 2018 года уже 65 человек получили субсидию на открытие собственного дела. Она составляет 11 бюджетов, или кратно величине 11бюджетов прожиточного минимума. Э
И мы ориентируем людей, какие это могут быть услуги, в какой сфере нужно открывать предпринимательскую деятельность.
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Новости Беларуси. Насколько активно в Минске люди открывают собственное дело, и как в этом им помогает государство, рассказала в программе «Большой город»...
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