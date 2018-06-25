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5 лет учился, вышел на работу и разочаровался: где в Минске дают второй шанс найти свою профессию?
Новости Беларуси. Где в Минске можно получить профессиональную переподготовку, рассказала в программе
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Для людей, которые не имеют образования, это будет программа обучающая. Мы готовим по тем профессиям, которые сегодня востребованы на рынке труда, то есть мы не готовим кадры в никуда. Очень активно мы ведем политику, когда набираем группы и
Например, Минсктранс. Мы с ним очень давно сотрудничаем: готовим водителей троллейбусов, трамваев, автобусов. Именно под заказ нанимателя, когда мы гарантируем первое рабочее место для соискателя работы.
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Новости Беларуси. Где в Минске можно получить профессиональную переподготовку, рассказала в программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и...
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