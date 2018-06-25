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Где в Минске помогут выбрать профессию?
Новости Беларуси. Лучше первоклассный сантехник, чем недалекий программист: исходя из чего, нужно выбирать профессию, рассказала в программе
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Это могут быть и выпускники учебных заведений: молодому человеку помогут с выбором профессии. Это могут быть граждане, которые оказались волей-неволей без работы. Там помогут наладить и свой психоэмоциональный настрой и тоже определиться с выбором профессии. Это группы людей, которые длительное время ищут и не могут найти работу.
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Новости Беларуси. Лучше первоклассный сантехник, чем недалекий программист: исходя из чего, нужно выбирать профессию, рассказала в программе «Большой город»...
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