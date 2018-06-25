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Строителей, медики, педагоги: какие профессии самые востребованные в Минске
Новости Беларуси. Какие рабочие специальности сейчас особенно востребованы на рынке труда в Минске, рассказала в программе
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
где мы смогли представить профессии, которые востребованы на рынке труда, менее востребованные и профессии, в которых сегодня не нуждается рынок труда. Здесь есть и рабочие специальности, и специалисты. Например, самая высокая потребность сегодня в городе по специалистам мы испытываем по специалистам в системе здравоохранения, педагоги, воспитатели дошкольных учреждений.
инженерно-строительные отрасли. Торговля, поскольку увеличивается число магазинов и в целом число услуг, оказываемых населению, растет.
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Новости Беларуси. Какие рабочие специальности сейчас особенно востребованы на рынке труда в Минске, рассказала в программе «Большой город» председатель комитета...
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