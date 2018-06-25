В Лиде муж заколол жену ножницами

Супруги поссорились из-за денег, и 52-летний мужчина начал душить жену, а затем ножницами нанес ей смертельный удар.

Об этом рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Женщина скончалась на месте, а ее супруг позвонил в милицию и пытался вскрыть себе вены.

Семья считалась благополучной. Установлено, что во время конфликта оба были трезвыми.