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В Лиде муж заколол жену ножницами
Супруги поссорились из-за денег, и 52-летний мужчина начал душить жену, а затем ножницами нанес ей смертельный удар.
Об этом рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Женщина скончалась на месте, а ее супруг позвонил в милицию и пытался вскрыть себе вены.
Семья считалась благополучной. Установлено, что во время конфликта оба были трезвыми.
«Со слов мужа, жена его пилила, что он денег мало приносит и много уносит. Подозреваемый сам сообщил обо всем в милицию, а после стал себе резать вены и наносить увечья в область груди. Прибывшие на место оперативники не дали мужчине еще больше навредить своему здоровью», — рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский радио
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Супруги поссорились из-за денег, и 52-летний мужчина начал душить жену, а затем ножницами нанес ей смертельный удар. Об этом рассказали в УВД Гродненского...
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