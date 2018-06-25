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Мужчина убил свою жену ножницами и стал резать себе вены
Как стало известно, 52-летний житель Лиды во время ссоры стал душить свою жену, а затем нанёс один удар ножницами.
Женщина скончалась на месте. Затем он сам сообщил в милицию о происшедшем, после чего стал резать себе вены и наносить увечья. Но милиция успела его остановить.
Его задержали. Сейчас проводится проверка. Семья считалась благополучной, оба супруга были трезвы во время ссоры.
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Как стало известно, 52-летний житель Лиды во время ссоры стал душить свою жену, а затем нанёс один удар ножницами.
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