​Мужчина убил свою жену ножницами и стал резать себе вены

Как стало известно, 52-летний житель Лиды во время ссоры стал душить свою жену, а затем нанёс один удар ножницами.

Женщина скончалась на месте. Затем он сам сообщил в милицию о происшедшем, после чего стал резать себе вены и наносить увечья. Но милиция успела его остановить.

Его задержали. Сейчас проводится проверка. Семья считалась благополучной, оба супруга были трезвы во время ссоры.