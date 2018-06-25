Бывший главный идеолог страны Игорь Бузовский стал заместителем министра информации

Президент Беларуси сегодня назначил нового заместителя министра информации. Им стал Игорь Бузовский, бывший руководитель БРСМ и замглавы Администрации президента, в которой он отвечал за идеологию и был главным идеологом Беларуси. Последняя должность перед новым назначением – глава администрации Центрального района столицы.

Игорь Бузовский родился в деревне под Новогрудком, но с самого детства жил в городе. Его отец служил в КГБ, поэтому семье часть приходилось переезжать. В 1993 году окончил Минское высшее военное командное училище, но в армии прослужил всего лишь год. В 1994 вернулся домой и работал в исполкоме. Потом занимал различные руководящие должности в молодежных организациях. В 2002 году Бузовский стал заместителем руководителя дирекции промотирования Белтелерадиокомпании, отвечал за связи с общественностью. Через год он попал в БРСМ, где сразу стал вторым секретарем. В 2005, после окончания российской академию государственной службы, его перевели советником в главное идеологическое управление Администрации президента. Здесь чиновник задержался на пять лет.

В 2010 Бузовский возвращается в БРСМ – уже на должность первого секретаря. Под его руководством провели акции против НТВ после фильма «Крестный батька» и организовывали «гуманитарную помощь» Газпрому, когда концерн не рассчитался за транзит газа с Беларусью. С декабря 2014 года стал заместителем главы Администрации президента. На этой должности его называли «главным идеологом страны»: он отвечал за всю идеологическую составляющую.

В конце 2016 его сократили. Три месяца чиновник провел без работы, а потом стал главой администрации Центрального района. Под его руководством стали раздавать лопаты желающим убирать снег, а на местных выборах раздавали пакетики семян бархатцев. «Волонтеры предлагали весной посадить эти цветы во дворах вместе с депутатами», – рассказывал про эту акцию Бузовский. Также в этом году в Центральном районе прошел БНР-100, а за год успели восстановить исторический орнамент Слуцких поясов на фонарных столбах на проспекте Победителей, провести конкурс на лучшего дворника и ввести форму оценки приемов граждан.