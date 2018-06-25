Таможенники предотвратили незаконный ввоз 1000 литров алкоголя из России

Мобильная группа Оперативной таможни в ходе проведения в Гомельской области специального мероприятия совместно с пограничниками остановила грузовик с российскими номерами.

Во время осмотра полуприцепа был обнаружен алкоголь, который не имел акцизных марок. Всего было найдено 100 коробок по 20 бутылок (0,5 л).

Сопроводительные документы на перемещаемый товар у водителя отсутствовали. В пояснении он подтвердил, что конечным пунктом следования партии алкоголя была Беларусь.

Оперативной таможней начат административный процесс. Алкогольная продукция предварительной оценочной стоимостью около 14 тыс. белорусских рублей изъята.