Поможем Насте Питерской!

В редакцию обратилась семья Питерских:

«Здравствуйте! К вам обращаются Питерские Татьяна и Александр. Нашей единственной доченьке Питерской Анастасии 10 лет. В марте 2013 г. ей был поставлен страшный диагноз: Нейробластома надпочечника, 4 стадии. Мы прошли шесть блоков химиотерапии, Настюше сделали 10-часовую операцию, но удалить всю опухоль не удалось, осталось 30%. Затем мы прошли трансплантацию стволовой клетки и лучевую терапию. Лечение было долгим и тяжелым, особых надежд на выздоровление врачи не давали, но в апреле 2014 года мы поехали на снимки MIBG и случилось настоящее чудо: не было выявлено свечения в остаточной ткани, это говорило нам о том, что мы вышли в РЕМИССИЮ! Наше счастье вам не описать словами, удивлены были и врачи.





Настюша пошла в первый класс, правда, обучение было надомное, но она гордилась тем, что она первоклашка. Кроме того, на дому с ней занималась педагог художественного кружка, Настюша вообще очень творческий ребенок, обожает рисовать, а что она выделывает из простого ЛЕГО: игрушечную кухню с краном, мойкой, духовкой и т.п., машину, на которой можно катать ребенка, и многое другое.

Но, к огромному сожалению, в декабре 2015 года, у Настюши был выявлен рецидив, в ремиссии она пробыла почти два года, но болезнь вернулась с утроенной силой, на этот раз поразив не мягкие ткани, а кости. Мы прошли анти-рецидивное лечение в Беларуси, которая включила в себя четыре блока высокодозной химиотерапии, MIBG терапию в Москве и трансплантацию стволовой клетки. Более, к сожалению, ничем в Беларуси нам помочь не могут, и нам было предложено продолжить антирецидивное лечение с помощью иммунотерапии антителами, в Барселоне, Испания. Мы оплатили полный курс лечения антителами, деньги на это мы собирали больше года, и прилетели в Барселону 15 февраля, в Hospital Sant Joan de Déu. Мы прошли полное обследование, в результате которого стало ясно, что болезнь отступает, из 19 очагов в костях осталось только два, представляющих опасность. Эти два очага решено было уничтожить с помощью точечной радиотерапии, а уже потом начать лечение антителами, дабы увеличить шансы на выздоровление. Курс лечения радиотерапией 14 сеансов, на данный момент нам осталось пройти еще 4 сеанса.







Проблема в том, что за лучевую терапию нам выставили счет в размере 12 530 евро, а таких денег у нас нет, все, что мы имели, мы отдали на иммунотерапию, и теперь из последних сил наскребаем на прожиточный минимум в Барселоне. Остро стоит и вопрос с оплатой жилья, мы оплатили его до конца мая и теперь необходимо найти ещё 3 600 евро, чтобы оплатить жилье до конца иммунотерапии, которая по предварительному плану должна будет закончиться в сентябре. Вы наша последняя надежда, очень просим вас о финансовой поддержке, ведь это поможет спасти пусть и маленькую, но такую желанную жизнь!

С уважением, Питерские Татьяна, Александр и Анастасия!»

РЕКВИЗИТЫ

Благотворительные счета для помощи Насте Питерской открыты в филиале №200 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Витебск», ул. Ленина, 106, УНП 300229956, МФО АКВВВУ21200, филиал 200/140

Доллары США: транзитный счет ВУ10 АКВВ 5819 3821 0001 8200 0000 на номер счета ВУО8 АКВВ 3134 0000 1543 1202 0140

Белорусские рубли: транзитный счет ВУ64АКВВ 3819 3821 0300 2200 0000 на номер счета ВУ41 АКВВ 3134 0000 1548 7202 0140

Евро: транзитный счет ВУ10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000 на номер счета ВУ47 АКВВ 3134 0000 1550 6202 0140

Российские рубли: транзитный счет ВУ10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000 на номер счета ВУ36 АКВВ 3134 0000 1545 5202 0140

Дополнительную информацию можно получить у отца Александра Питерского по телефону +37529 715-00-16, а также можно пополнить счет МТС.