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Исследователи обнаружили вулканы под главным ледником Антарктиды

26.06.2018 13:45 — Разное | Tut.by  
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Исследователь из Высшей школы океанографии Род-Айлендского университета и еще пять ученых обнаружили активный источник вулканического тепла под ледником Пайн-Айленд в Антарктиде. Открытие опубликовано в последнем выпуске Nature Communications, кратко о нем пишет phys.org.


Изображение: NASA Earth Observatory

Документ основан на исследованиях, проведенных во время научной экспедиции в Антарктиду в январе-марте 2014 году во главе с учеными из Соединенного Королевства. Они работали на борту ледокола RRS James Clark Ross.

«Мы стремились лучше понять роль океана в таянии шельфового ледника, — рассказал автор исследования Брис Лус. — Я отбирал воду для проб пяти различных благородных газов, включая гелий и ксенон. Я использую их для отслеживания таяния льда. Там же мы получили Гелий-3 — газ, который явно указывает на вулканические процессы Он прямо как „отпечаток пальца“ вулканизма».

Ученый рассказал, что Западный Антарктический ледяной покров лежит на крупной системе вулканических рифтов, но не было доказательств текущей магматической активности. Последняя такая деятельность была 2200 лет назад, отметил он.

«Вы не можете напрямую измерять нормальные показатели вулканизма — тепло и дым — потому что вулканическая трещина находится под километрами льда, — сказал Лус. — однако мы нашли большое количество изотопа гелия, который поступает почти исключительно из мантии.

Несмотря на то, что источники вулканического тепла были найдены под самым быстротающим ледником Антарктиды, ученый не спешит делать вывод, что именно они являются главной причиной таяния. По его словам, основной фактор — это глобальное изменение климата.

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