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В Китае состоялся премьерный показ нового седана Geely SL
Первые фотографии очередной новинки под известной всем белорусам китайской маркой
Прежде этот автомобиль, который станет «младшим братом» уже существующего седана Emgrand GT, был известен под кодовым обозначением A06. У себя на родине новинка будет продаваться под именем Binrui, а литерами SL станут обозначаться версии для внешних рынков, среди которых наверняка со временем (через год, а то и два) окажется и Беларусь. При длине 4,68 м новая модель компактнее Emgrand GT, колесная база достигает 2,67 м.
Официальных данных о доступных для SL двигателях по-прежнему нет. По информации китайских сертификационных органов, седан будет оснащаться литровой турбо-«тройкой» мощностью 136 лошадиных сил и 133-сильной «четверкой» объемом 1,4 л (также турбированной).
У китайских дилеров SL ожидается ближе к осени, стоимость пока неизвестна.
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По информации китайских сертификационных органов, седан будет оснащаться литровой турбо-"тройкой" мощностью 136 лошадиных сил и 133-сильной "четверкой" объемом 1,4 л...
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