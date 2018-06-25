В Китае состоялся премьерный показ нового седана Geely SL

Первые фотографии очередной новинки под известной всем белорусам китайской маркой появились еще в мае этого года, а сегодня на специальном мероприятии в КНР седан SL предстал во всей красе.



Фото: Autohome.com.cn

Прежде этот автомобиль, который станет «младшим братом» уже существующего седана Emgrand GT, был известен под кодовым обозначением A06. У себя на родине новинка будет продаваться под именем Binrui, а литерами SL станут обозначаться версии для внешних рынков, среди которых наверняка со временем (через год, а то и два) окажется и Беларусь. При длине 4,68 м новая модель компактнее Emgrand GT, колесная база достигает 2,67 м.



Фото: Autohome.com.cn

Официальных данных о доступных для SL двигателях по-прежнему нет. По информации китайских сертификационных органов, седан будет оснащаться литровой турбо-«тройкой» мощностью 136 лошадиных сил и 133-сильной «четверкой» объемом 1,4 л (также турбированной).

У китайских дилеров SL ожидается ближе к осени, стоимость пока неизвестна.