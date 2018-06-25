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Harley Davidson переезжает в Европу
Это позволит компании не платить пошлины на американские товары. Брюссель повысил их в ответ на аналогичные меры Вашингтона.
Пошлины, по подсчётам экспертов, добавили бы к цене каждого мотоцикла почти две с половиной тысячи долларов.Разочарование таким решением представителей известного бренда в соцсетях выразил американский Президент.
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Это позволит компании не платить пошлины на американские товары.
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