Harley Davidson переезжает в Европу

Это позволит компании не платить пошлины на американские товары. Брюссель повысил их в ответ на аналогичные меры Вашингтона.



Пошлины, по подсчётам экспертов, добавили бы к цене каждого мотоцикла почти две с половиной тысячи долларов.Разочарование таким решением представителей известного бренда в соцсетях выразил американский Президент.