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Волейбол: блокирующая Юлия Минюк перешла из «Прибужья» в итальянскую «Брешиа»
Диагональный сборной Беларуси Артур Удрис покинул китайский «Шэньчжэнь Глориос» и пополнил ряды «Факела» из Нового Уренгоя.
Эта команда — регулярный участник евротурниров и обладатель Кубка вызова 2017.
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Диагональный сборной Беларуси Артур Удрис покинул китайский «Шэньчжэнь Глориос» и пополнил ряды «Факела» из Нового Уренгоя.
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