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Футбол: брестское «Динамо» разгромило на своем поле «Городею»
В чемпионате Беларуси по футболу завершился 13-й тур. Брестское «Динамо» разгромило на своем поле «Городею» – 5:2. Главный герой встречи - Павел Савицкий, который во втором тайме оформил хет-трик.
Еще по голу у победителей оформили Чиди Осучукву и Павел Седько.
«Витебск» обыграл «Ислочь» (2:0) и вернулся на 3-е место турнирной таблицы.
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В чемпионате Беларуси по футболу завершился 13-й тур. Брестское «Динамо» разгромило на своем поле «Городею» – 5:2. Главный герой встречи - Павел Савицкий, который во...
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