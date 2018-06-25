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«Не дай бог коррупция или еще что-то». Лукашенко произвел ряд кадровых назначений

26.06.2018 13:47 — Разное | Ежедневник  
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«Не дай бог коррупция или еще что-то». Лукашенко произвел ряд кадровых назначений

фото: 4esnok.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел во вторник, 26 июня, кадровые вопросы.

Так, президент назначил Вячеслава Бриля послом Беларуси в Нигерии и по совместительству в Гане и Камеру.

Алексей Швед назначен генконсулом в Стамбуле, Геннадий Трубило – первым замминистра ЖКХ, Виталия Смирнова – замминистра ЖКЗ, а Игорь Бузовский – замминистра информации

Александр Гучок стал председателем Высшей аттестационной комиссии. 

Также президент согласился с назначением новых председателей райисполкомов. Белыничский РИК возглавил Анатолий Щупленков, Круглянский – Иван Барташевич.

Дмитрий Петруша стал главой администрации Центрального района Минска, Николай Рогащук – зампредом столичного облиспоколма.

Карпяк Владимир стал генеральным директором ОАО «Белшина».

Назначая нового председателя ВАК, глава белорусского государства сказал: "Вы знаете, чем заниматься и как. Принципиальность, честность, искренность. И недопустимость разного рода противоправных действий. Не дай бог коррупция или еще что-то. На злобу дня - вы видите, что происходит в стране. Пощады в этом отношении никому не будет. Это касается всего руководящего состава".
 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел во вторник, 26 июня, кадровые вопросы.
 
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