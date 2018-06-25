ЧМ-2018: главная фан-зона Минска открылась около Дворца Республики

Еще одна комфортная площадка для просмотра чемпионата мира – в Минске. Главная фан-зона, как позиционируют ее организаторы, открылась возле Дворца Республики.

Огромный шатёр в виде футбольного поля может принять 400 болельщиков. Здесь подготовили много сюрпризов: тематические фотозоны, фудкорт.

Комментировать матчи будут известные белорусские футболисты. Площадь экранов – 30 квадратных метров. Уже в первый день был аншлаг: болельщики смотрели матч Россия – Египет. Площадка ежедневно работает до полуночи, матчи транслируются в прямом эфире.