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ЧМ-2018: главная фан-зона Минска открылась около Дворца Республики
Еще одна комфортная площадка для просмотра чемпионата мира – в Минске. Главная фан-зона, как позиционируют ее организаторы, открылась возле Дворца Республики.
Огромный шатёр в виде футбольного поля может принять 400 болельщиков. Здесь подготовили много сюрпризов: тематические фотозоны, фудкорт.
Комментировать матчи будут известные белорусские футболисты. Площадь экранов – 30 квадратных метров. Уже в первый день был аншлаг: болельщики смотрели матч Россия – Египет. Площадка ежедневно работает до полуночи, матчи транслируются в прямом эфире.
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Еще одна комфортная площадка для просмотра чемпионата мира – в Минске. Главная фан-зона, как позиционируют ее организаторы, открылась возле Дворца Республики.
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