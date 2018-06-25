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ЧМ-2018: главная фан-зона Минска открылась около Дворца Республики

26.06.2018 14:24 — Разное | ОНТ  
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Еще одна комфортная площадка для просмотра чемпионата мира – в Минске. Главная фан-зона, как позиционируют ее организаторы, открылась возле Дворца Республики.

Огромный шатёр в виде футбольного поля может принять 400 болельщиков. Здесь подготовили много сюрпризов: тематические фотозоны, фудкорт.

Комментировать матчи будут известные белорусские футболисты. Площадь экранов – 30 квадратных метров. Уже в первый день был аншлаг: болельщики смотрели матч Россия – Египет. Площадка ежедневно работает до полуночи, матчи транслируются в прямом эфире.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще одна комфортная площадка для просмотра чемпионата мира – в Минске. Главная фан-зона, как позиционируют ее организаторы, открылась возле Дворца Республики.
 
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