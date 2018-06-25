Гандбол: в квалификации на ЧМ-2019 белоруски сыграют со сборными Италии, Греции и Португалии

В Глазго состоялась жеребьёвка квалификации женского чемпионата мира по гандболу.

Сборная Беларуси – в третье группе. Наши соперницы – гандболистки Италии, Греции и Португалии.

В финальную часть попадут победительницы групповых турниров, а также лучшая сборная из занявших вторые места. Матчи группового этапа пройдут в сентябре.