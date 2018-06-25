​Водитель Mercedes-Benz протаранил дорожный знак в Кобринском районе

25 июня 35-летний житель деревни Андроново двигался на авто в сторону посёлка Птицефабрика. На закруглении дороги из-за высокой скорости съехал в кювет, где врезался в железобетонную стойку дорожного знака.

Мужчина получил телесные повреждения. Сейчас он находится в реанимационном отделении Брестской областной больницы. В ходе проверки стало известно, что водителя лишили права управления в 2008 году по ч.1 ст.18.16 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.