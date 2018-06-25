ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поручил очень серьезно готовиться к уборочной с учетом потерь от засухи

26.06.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
Размер текста:
A
A
A

 26 июня, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил очень серьезно готовиться к уборочной с учетом потерь от засухи. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, принимая кадровые решения в отношении руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в том числе согласовал назначение новых председателей Белыничского и Круглянского райисполкомов, дав высокую оценку потенциалу этих районов, в первую очередь с точки зрения сельского хозяйства. «Почвы хорошие. Я посмотрел весь восток Беларуси за эти выходные. Дай бог, чтобы по всей стране такое было. Это даже как-то мне настроение подняло. Потому что я был в таком угнетенном состоянии после этой жары — я видел даже здесь, в центре, сколько вреда на легких почвах принесла засуха. Не говоря уже об отдельных регионах Гомельской, Брестской областей», — сказал глава государства.

«Но эти дожди немного поправили ситуацию, а у вас там вообще посевы очень хорошие. Надо серьезно готовиться, чтобы их убрать. Потому что кормить будете всю страну. Когда такое было, чтобы север и северо-восток обеспечивали Беларусь. Ну и еще север Минской области. Поэтому надо обратить особое внимание и подготовиться к уборке», — поручил Александр Лукашенко.

Говоря в целом о перспективах развития аграрной отрасли, глава государства напомнил, что соответствующие вопросы обсуждались недавно на примере создаваемого холдинга «Купаловское» в Шкловском районе. «Разговаривали о том, что нам надо в перспективе сделать, какие шаги предпринять по реформированию, окончанию модернизации сельского хозяйства. Настал такой период, когда надо что-то делать новое в сельском хозяйстве — показать пример, куда будем двигаться», — отметил он.

Президент также еще раз напомнил о важности грамотной работы с кадрами, поддержания производственной дисциплины. «Тем, кто хочет работать, надо обеспечить все, чтобы они могли работать. Не надо бояться, что у нас не хватает кадров. Надо организовать эти кадры. Если раньше надо было 10 зерноуборочных комбайнов, то сегодня один комбайн с хорошим механизатором заменит эти 10, а то и 12. Поэтому не надо столько и механизаторов, и доярок. Только надо организовать дело и иметь хороших специалистов», — считает белорусский лидер.

«Порядок и технологическая дисциплина, как и производственная дисциплина вообще, — это вопросы номер один. Относитесь очень жестко к этим проблемам. И не смотрите по сторонам. Вы отвечаете за конкретную территорию. И там с вас спросят. У вас там нет ни частных, ни государственных предприятий — у вас там есть руководители и люди, которым надо обеспечить их главные права — на труд, зарплату, жизнь, здравоохранение, образование и так далее», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-poruchil-ochen-serjezno-gotovitsja-k-uborochnoj-s-uchetom-poter-ot-zasuhi-308333-2018/

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 26 июня, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил очень серьезно готовиться к уборочной с учетом потерь от засухи....
 
Новости дня
Новости разные
 
Поезд с детьми сошёл с рельсов в Австрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика