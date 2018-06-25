26 июня, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил очень серьезно готовиться к уборочной с учетом потерь от засухи. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, принимая кадровые решения в отношении руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в том числе согласовал назначение новых председателей Белыничского и Круглянского райисполкомов, дав высокую оценку потенциалу этих районов, в первую очередь с точки зрения сельского хозяйства. «Почвы хорошие. Я посмотрел весь восток Беларуси за эти выходные. Дай бог, чтобы по всей стране такое было. Это даже как-то мне настроение подняло. Потому что я был в таком угнетенном состоянии после этой жары — я видел даже здесь, в центре, сколько вреда на легких почвах принесла засуха. Не говоря уже об отдельных регионах Гомельской, Брестской областей», — сказал глава государства.

«Но эти дожди немного поправили ситуацию, а у вас там вообще посевы очень хорошие. Надо серьезно готовиться, чтобы их убрать. Потому что кормить будете всю страну. Когда такое было, чтобы север и северо-восток обеспечивали Беларусь. Ну и еще север Минской области. Поэтому надо обратить особое внимание и подготовиться к уборке», — поручил Александр Лукашенко.

Говоря в целом о перспективах развития аграрной отрасли, глава государства напомнил, что соответствующие вопросы обсуждались недавно на примере создаваемого холдинга «Купаловское» в Шкловском районе. «Разговаривали о том, что нам надо в перспективе сделать, какие шаги предпринять по реформированию, окончанию модернизации сельского хозяйства. Настал такой период, когда надо что-то делать новое в сельском хозяйстве — показать пример, куда будем двигаться», — отметил он.

Президент также еще раз напомнил о важности грамотной работы с кадрами, поддержания производственной дисциплины. «Тем, кто хочет работать, надо обеспечить все, чтобы они могли работать. Не надо бояться, что у нас не хватает кадров. Надо организовать эти кадры. Если раньше надо было 10 зерноуборочных комбайнов, то сегодня один комбайн с хорошим механизатором заменит эти 10, а то и 12. Поэтому не надо столько и механизаторов, и доярок. Только надо организовать дело и иметь хороших специалистов», — считает белорусский лидер.

«Порядок и технологическая дисциплина, как и производственная дисциплина вообще, — это вопросы номер один. Относитесь очень жестко к этим проблемам. И не смотрите по сторонам. Вы отвечаете за конкретную территорию. И там с вас спросят. У вас там нет ни частных, ни государственных предприятий — у вас там есть руководители и люди, которым надо обеспечить их главные права — на труд, зарплату, жизнь, здравоохранение, образование и так далее», — подчеркнул Александр Лукашенко.

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