Жлобин: программа праздничных мероприятий 3 июля

Оргкомитет приглашает всех жлобинчан и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, 74-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, Дню города

3 июля

Площадь Освободителей

9.00 - молодёжная акция «Беларусь – гэта мы! ».

10.00 - церемония возложения венков и цветов к обелиску воинам-освободителям «Помнім і ганарымся!».

10.30 - митинг с элементами театрализации «Квітней, Радзіма, пад блакітным небам!».

11.00 - 12.00 - праздничный концерт «Беларусь, я люблю цябе!».

22.00 – 22.50 - концертный марафон «Спяваем табе, Беларусь!»

22.55 - акция «Споём гимн вместе!».





Стадион «Локомотив»

11.00 -14.00 - спортивные мероприятия «Беларусь спартыўная».

Парк культуры и отдыха «Приднепровский»

13.00 – 18.00 - праздничные гуляния «Беларусь – мая слава, надзея і гонар!».

Работают подворье «Беларускі рушнік», выставка-ярмарка народных промыслов, сувеніров «У далонях маей Беларусі», торговля, аттракционы.





Дворец культуры металлургов

19.00-21.00 - концертная программа «Ганаруся табой, Беларусь сінявокая!».

Оргкомитет.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "