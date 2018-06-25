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Жлобин: программа праздничных мероприятий 3 июля
26.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Оргкомитет приглашает всех жлобинчан и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, 74-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, Дню города
3 июля
Площадь Освободителей
9.00 - молодёжная акция «Беларусь – гэта мы! ».
10.00 - церемония возложения венков и цветов к обелиску воинам-освободителям «Помнім і ганарымся!».
10.30 - митинг с элементами театрализации «Квітней, Радзіма, пад блакітным небам!».
11.00 - 12.00 - праздничный концерт «Беларусь, я люблю цябе!».
22.00 – 22.50 - концертный марафон «Спяваем табе, Беларусь!»
22.55 - акция «Споём гимн вместе!».
Стадион «Локомотив»
11.00 -14.00 - спортивные мероприятия «Беларусь спартыўная».
Парк культуры и отдыха «Приднепровский»
13.00 – 18.00 - праздничные гуляния «Беларусь – мая слава, надзея і гонар!».
Работают подворье «Беларускі рушнік», выставка-ярмарка народных промыслов, сувеніров «У далонях маей Беларусі», торговля, аттракционы.
Дворец культуры металлургов
19.00-21.00 - концертная программа «Ганаруся табой, Беларусь сінявокая!».
Оргкомитет.
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Оргкомитет приглашает всех жлобинчан и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь,...
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