28 июня кинотеатр "Родина" приглашает на премьеру м/ф "Осторожно: Грамп!"

Цена билета - 3,75руб.

Перед премьерой в 12-00 всех зрителей ожидает бесплатное развлекательное мероприятие от клоуна Лешика! Вход - по билетам, приобретенным на сеанс мультфильма в 18-40 28.06!

Главный герой мультфильма, мальчик Терри, был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка забыла предупредить: её сказки основаны на реальных событиях! Теперь Терри предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а помогать ему будут мечтательная принцесса Лучик и птичка-навигатор ДжипиСойка. Впереди — много опасных, но весёлых приключений, приятных (и не очень) знакомств и самых неожиданных открытий. Осторожно: сказка начинается!

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