|
Кинотеатр "Родина" приглашает на премьеру мультфильма и развлекательное мероприятие
26.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
28 июня кинотеатр "Родина" приглашает на премьеру м/ф "Осторожно: Грамп!"
Цена билета - 3,75руб.
Перед премьерой в 12-00 всех зрителей ожидает бесплатное развлекательное мероприятие от клоуна Лешика! Вход - по билетам, приобретенным на сеанс мультфильма в 18-40 28.06!
Главный герой мультфильма, мальчик Терри, был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка забыла предупредить: её сказки основаны на реальных событиях! Теперь Терри предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а помогать ему будут мечтательная принцесса Лучик и птичка-навигатор ДжипиСойка. Впереди — много опасных, но весёлых приключений, приятных (и не очень) знакомств и самых неожиданных открытий. Осторожно: сказка начинается!
Ещё больше снимков по данной теме смотрите в разделе
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 июня кинотеатр "Родина" приглашает на премьеру м/ф "Осторожно: Грамп!" Цена билета - 3,75руб. Перед премьерой в 12-00 всех зрителей ожидает бесплатное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)