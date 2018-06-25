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Кинотеатр "Родина" приглашает на премьеру мультфильма и развлекательное мероприятие

26.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Кинотеатр "Родина" приглашает на премьеру мультфильма и развлекательное мероприятие

28 июня кинотеатр "Родина" приглашает на премьеру м/ф "Осторожно: Грамп!"

Цена билета  - 3,75руб.

Перед премьерой в 12-00 всех зрителей ожидает бесплатное развлекательное мероприятие от клоуна Лешика! Вход - по билетам, приобретенным на сеанс мультфильма в 18-40 28.06!

Главный герой мультфильма, мальчик Терри, был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка забыла предупредить: её сказки основаны на реальных событиях! Теперь Терри предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а помогать ему будут мечтательная принцесса Лучик и птичка-навигатор ДжипиСойка. Впереди — много опасных, но весёлых приключений, приятных (и не очень) знакомств и самых неожиданных открытий. Осторожно: сказка начинается!

Ещё больше снимков по данной теме смотрите в разделе "Фотоновости"

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Теги: знакомства
 
 
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28 июня кинотеатр "Родина" приглашает на премьеру м/ф "Осторожно: Грамп!" Цена билета  - 3,75руб. Перед премьерой в 12-00 всех зрителей ожидает бесплатное...
 
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