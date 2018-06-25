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Умер поэт Андрей Дементьев

26.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Умер поэт Андрей Дементьев

Известный поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев скончался во вторник в Москве на 90-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в медицинских кругах.

"Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет", - сказал собеседник "Интерфакса".

Жена Дементьева Анна Пугач уточнила, что причиной смерти поэта могла стать инфекция.

"Андрей Дмитриевич скончался сегодня в Москве после продолжительной болезни, какая-то была инфекция", - сказала Пугач, попросив представителей СМИ "не копаться в мелочах".

Дементьев с 1981 по 1992 год возглавлял литературный журнал "Юность", который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен "Алёнушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери" и другим.

В 90-е и начале нулевых годов работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.


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Источник: interfax.ru

 
 
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Известный поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев скончался во вторник в Москве на 90-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в...
 
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