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В Швеции началось чипирование населения
26.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Швеции началось чипирование населения. Свыше 3,5 тыс. человек добровольно записались на прохождение необычной процедуры. Об этом сообщает Science Alert.
Чип будет вживляться с применением специального пистолета между большим и указательным пальцем. Технологичная новинка призвана облегчить жизнь своим владельцам. Чип будет выполнять сразу несколько функций: электронного кошелька, ключа от квартиры, пропуска в офис и проездного на общественном транспорте.
Ученые из Лундского университета отмечают, что подобная новинка откроет для граждан Швеции дорогу в новую цифровую эпоху и ускорит рост экономики.
Эксперты убеждены, что вера шведов в цифровые технологии позволит создать совершенно новый мир, где многие повседневные вещи можно будет сделать удобными и легкими.
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В Швеции началось чипирование населения. Свыше 3,5 тыс. человек добровольно записались на прохождение необычной процедуры. Об этом сообщает Science Alert. Чип...
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