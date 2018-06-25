За оставленные в документах деньги придется заплатить штраф





С начала 2018 года уже 70 граждан привлечены к административной ответственности за оставление денежных средств в документах, предъявляемых к таможенному контролю в зоне деятельности Гродненской региональной таможни. Особой «популярностью» у «забывчивых» лиц в этом году пользуются евро и российские рубли различного номинала, а вот потом за такую «забывчивость» приходится нести ответственность и платить штраф в белорусских рублях.

Предъявляя документы к таможенному контролю, проверьте их досконально на наличие денежных средств, оставление которых является нарушением режима в пункте пропуска (ст.23.32 КоАП Республики Беларусь) и влечет административную ответственность, в том числе депортацию и штраф в размере до пятидесяти базовых величин (при повторности до ста базовых величин).



Пересекая границу, соблюдайте порядок, установленный Законом Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь». В частности, запрещается оставлять денежные средства в документах, предъявляемых к проверке, а также совершать действия, направленные на подстрекательство сотрудников (должностных лиц) государственных контрольных органов.



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