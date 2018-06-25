STREEKOZA-2018 – один мяч, одна семья

10-й юбилейный молодежный фестиваль уличной культуры и областной открытый турнир по стритболу STREEKOZA-2018 прошел в Дзержинске.

Субботний дождливый день раскрасил стритбол, хорошая музыка и отличное настроение. В этот раз STREEKOZA собрала 39 команд.





В категории PRO среди 11 команд победителями стали минчане BELTEAM 2 - ViMUnion, именно они будут представлять нашу страну на международном турнире TALLIN OPEN 2018 в Эстонии. Второе место у команды BELTEAM 1, третье – «Дети» из Украины.

В категории Street первое место заняла команда «Шальной выстрел», второе – «Драники» и третье место досталось команде «ЮГИ».

Среди женских команд, которых было шесть, бесспорным победителем стали девушки из команды «Ягодки», второе место у команды «Мимими», третье – FAMILY.



