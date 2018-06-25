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Около 500 малышей Брестской области получат в подарок распашонки-вышиванки

26.06.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестском областном родильном доме сегодня состоялась акция "Падары немаўляці вышыванку", передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56743.php

Около 500 малышей Брестской области получат в подарок распашонки-вышиванки

Ольга Подалинская, Анастасия Рамзо, Яна Домнина и Виктория Марыскина с новорожденными


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56743.php

Около 500 малышей Брестской области получат в подарок распашонки-вышиванки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56743.php

Около 500 малышей Брестской области получат в подарок распашонки-вышиванки

Во время акции


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56743.php

Около 500 малышей Брестской области получат в подарок распашонки-вышиванки

Исполняющий обязанности первого секретаря Витебского областного комитета ОО "БРСМ" Вячеслав Хрол и первый секретарь Витебского городского комитета "БРСМ" Татьяна Красакова вручают подарки мамам.

Участниками акции стали 18 мам и их детей, родившихся накануне Дня Независимости. Представители Белорусского республиканского союза молодежи вручили малышам первые в их жизни подарки - распашонки, украшенные белорусским орнаментом. "В Бресте мы объединили два события. Решили поздравить детей, появившихся на свет в День молодежи. Ведь молодежь - будущее нашей страны. Всего в Брестской области в акции поучаствуют около 500 младенцев. Вышиванка является народным оберегом. Хочется пожелать, чтобы он сопровождал по жизни этих ребят", - отметил первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56743.php

Около 500 малышей Брестской области получат в подарок распашонки-вышиванки
 Около 500 малышей Брестской области получат в подарок распашонки-вышиванки

Вика Марыскина с сыном Ярославом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56743.php

Около 500 малышей Брестской области получат в подарок распашонки-вышиванки

Ольга Подалинская с дочкой


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56743.php

Брестчанка Ольга Бруско 24 июня стала многодетной матерью. Вместе с супругом они воспитывали двух дочерей, теперь семья пополнилась сыном. "Муж у меня военнослужащий. Вместе выбирали ребенку имя и решили назвать его Мирослав. Сейчас в мире неспокойно, нам захотелось подарить сыну спокойное, миролюбивое имя", - сказала она.

Акция "Падары немаўляці вышыванку" пройдет во всех городах и районах Брестской области. Представители территориальных комитетов БРСМ посетят родильные дома, в торжественной обстановке вручат малышам подарки с белорусской символикой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56743.php

Около 500 малышей Брестской области получат в подарок распашонки-вышиванки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56743.php

Около 500 малышей Брестской области получат в подарок распашонки-вышиванки

Анастасия Рамзо с сыном


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56743.php

Около 500 малышей Брестской области получат в подарок распашонки-вышиванки

"Замечательная традиция. Где же, как не в роддоме, проводить такие акции, здесь начинается жизнь человека. Женщины благодарны за это внимание", - подчеркнул заместитель главного врача областного роддома Александр Приходько. Он добавил, что Брестская область сохраняет демографическое лидерство в республике (на третьем месте после Минска и Минской области). В январе-мае в регионе появились на свет 6273 ребенка. "Девочек немного меньше родилось, мальчиков больше", - подытожил Александр Приходько.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Брестском областном родильном доме сегодня состоялась акция "Падары немаўляці вышыванку", передает корреспондент БЕЛТА. Ольга Подалинская, Анастасия Рамзо,...
 
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