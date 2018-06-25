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Комментарии к статье «Голубиная песня»: ни одна птица не пострадала

26.06.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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В настоящее время в жилом доме №39 по проспекту Машерова в г. Бресте проводится капитальный ремонт. Работы проводятся в рамках разработанной проектно-сметной документации, по которой получено положительное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по Брестской области».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56742.php

Комментарии к статье «Голубиная песня»: ни одна птица не пострадала

В ходе капитального ремонта предусмотрены работы по ремонту кровли, перекрытий, балконных плит, отмостки, фасада с закрытием слуховых окон технического пространства жалюзийными решетками.

Специалистами генподрядной организации, учитывая конструктивную особенность данного жилого дома, а именно технического пространства, работы по установке решеток, на вентиляционных окнах, проводились в течение двух недель. Ниши технического пространства, в которых размещены вентиляционные отверстия, перед установкой решетки проверялись рабочими, птицы изгонялись, решетка крепилась на временное крепление, через некоторое время она открывалась, давая возможность оставшимся птицам вылететь наружу.

Учитывая вышеизложенное «замурования» окон, в понятии закладки строительными материалами и оштукатуриванием, по техническому этажу не проводилось, таким образом, ни одна птица при проведении работ по капитальному ремонту в г. Бресте не пострадала.

Вентиляционные шахты жилого дома изолированы от технических ниш с инженерными коммуникациями. Попадание птиц в квартиры через данные технические ниши исключено.

Для предотвращения попадания птиц в квартиры через вентиляционные шахты, специалистами подрядной организации, в рамках проектно-сметной документации, производится закрытие оголовков вентиляционных каналов ячеистой сеткой.

Дополнительно сообщаем, что конструктивная особенность жилых домов с отсутствием полноценного технического этажа не позволяет специалистам эксплуатирующих организаций производить обследование и обслуживание.

 
Теги: Брест
 
 
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В настоящее время в жилом доме №39 по проспекту Машерова в г. Бресте проводится капитальный ремонт. Работы проводятся в рамках разработанной проектно-сметной...
 
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