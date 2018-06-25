В Беларуси сокращается число тех, кто не вписывается в льготные тарифы на электричество

В Беларуси растет число тех, кто «вписывается» в льготные тарифы на электроэнергию. Так, в январе−мае потребителей, которые не превысили субсидируемые тарифы, было 81,8% от всех абонентов, сообщает Минэнерго. Для сравнения: в январе−апреле 80,8% потребителей оплачивали электроэнергию по субсидируемым государством ценам



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Больше всего тех, кто укладывался в январе−мае в льготные тарифы, среди жильцов домов и квартир, в которых отсутствует централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты 94,8% (в январе−апреле — 94,7%). Среди потребителей, которые проживают в оборудованных электроплитами квартирах и домах, этот показатель составляет 87,3% (86,7%), а в не оборудованном электроплитами жилье — 78% (76,8%).

В мае потребителям было отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 638,8 млн руб., уровень оплаты составил 102,1%, отмечают в Минэнерго.

Не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии организации Минсельхозпрода (уровень оплаты — 57,1%), концерна «Белгоспищепром» (97,7%) и Национальной академии наук Беларуси (97,7%).

Напомним, для некоторых белорусов могут увеличить субсидируемые объемы электроэнергии. Возможное повышение субсидируемых объемов коснется тех потребителей, в квартирах которых есть газоснабжение, но нет централизованного горячего водоснабжения, из-за чего они вынуждены использовать электробойлеры.

Напомним, в Беларуси предлагают ввести новые дифференцированные тарифы на электричество для населения. С такой инициативой ранее выступил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

По его мнению, дифференцированными тарифами в Беларуси надо заниматься более глубоко и активнее пропагандировать их использование среди населения. Так называемая тарифная тетрадь, отметил он, должна быть более объемной, степень дифференциации — больше. «У человека должна быть возможность воспользоваться льготным тарифом в течение суток или недели, чтобы выполнять энергозатратные работы по дому. То же — для промышленных предприятий», — заявил Михаил Мясникович.