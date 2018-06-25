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Бёрдвотчинг в Беловежской пуще, не просто модный тренд…
26.06.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Уже традиционно с апреля по июнь, когда миллионы птиц уже вернулись с зимовки в Беларусь на свои места гнездования – горячее время для «бёрдвотчеров», которые приезжают сюда со всей Европы, а также других частей света.
Бердвотчинг – это любительская орнитология, цель которой – наблюдение птиц в условиях дикой природы.
Бердвотчеры часто подсчитывают, сколько видов птиц увидел каждый в своей стране или по всему миру, сколько видов птиц кто увидел за год или любой промежуток времени.
Бёрдвотчинг в Беларуси находится только в начале пути своего развития, однако, с каждым годом набирает обороты и всё больше иностранцев жаждет увидеть красоту дикой природы нашей страны.
Благодаря орнитологическим турам многие из зарубежных орнитологов открыли для себя Беларусь как страну с большим видовым разнообразием птиц и богатством их естественных местообитаний.
Европейские туристические фирмы всё больше рекламируют нас у себя на родине. «
Иностранцы приезжая в Беларусь не могут не посетить Беловежскую пущу, первобытный лес со своими тайнами, загадками и открытиями для каждого путешественника. Деревья великаны и многоэтажные завалы мёртвой древесины, напоминающие своеобразную лесную архитектуру. Натуральные процессы, протекающие непрерывно на протяжении тысяч лет притягивают к себе ценителей природы со всех уголков Европейского континента.
Заповедная дубрава – уголок дикой природы, с высокой концентрацией редких видов флоры и фауны.
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Уже традиционно с апреля по июнь, когда миллионы птиц уже вернулись с зимовки в Беларусь на свои места гнездования – горячее время для «бёрдвотчеров», которые...
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