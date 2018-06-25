Бёрдвотчинг в Беловежской пуще, не просто модный тренд…

Уже традиционно с апреля по июнь, когда миллионы птиц уже вернулись с зимовки в Беларусь на свои места гнездования – горячее время для «бёрдвотчеров», которые приезжают сюда со всей Европы, а также других частей света.



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Бердвотчинг – это любительская орнитология, цель которой – наблюдение птиц в условиях дикой природы.

Бердвотчеры часто подсчитывают, сколько видов птиц увидел каждый в своей стране или по всему миру, сколько видов птиц кто увидел за год или любой промежуток времени.



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Бёрдвотчинг в Беларуси находится только в начале пути своего развития, однако, с каждым годом набирает обороты и всё больше иностранцев жаждет увидеть красоту дикой природы нашей страны.



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Благодаря орнитологическим турам многие из зарубежных орнитологов открыли для себя Беларусь как страну с большим видовым разнообразием птиц и богатством их естественных местообитаний.

Европейские туристические фирмы всё больше рекламируют нас у себя на родине. « Беларусь - европейский секрет дикой природы » пишут они на страницах рейтинговых туристических порталов. По оценкам европейских экспертов наша страна имеет все шансы стать одним из мест для паломничества любителей птиц из Европы. Немалый интерес подогревают и сами путешественники, возвращаясь к себе на родину из Беларуси, увозя с собой массу положительных впечатлений и множество фотографий редких животных.



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Иностранцы приезжая в Беларусь не могут не посетить Беловежскую пущу, первобытный лес со своими тайнами, загадками и открытиями для каждого путешественника. Деревья великаны и многоэтажные завалы мёртвой древесины, напоминающие своеобразную лесную архитектуру. Натуральные процессы, протекающие непрерывно на протяжении тысяч лет притягивают к себе ценителей природы со всех уголков Европейского континента.



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Заповедная дубрава – уголок дикой природы, с высокой концентрацией редких видов флоры и фауны.