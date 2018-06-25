ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бёрдвотчинг в Беловежской пуще, не просто модный тренд…

26.06.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Уже традиционно с апреля по июнь, когда миллионы птиц уже вернулись с зимовки в Беларусь на свои места гнездования – горячее время для «бёрдвотчеров», которые приезжают сюда со всей Европы, а также других частей света.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56737.php

Бёрдвотчинг в Беловежской пуще, не просто модный тренд…

Бердвотчинг – это любительская орнитология, цель которой – наблюдение птиц в условиях дикой природы.

Бердвотчеры часто подсчитывают, сколько видов птиц увидел каждый в своей стране или по всему миру, сколько видов птиц кто увидел за год или любой промежуток времени.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56737.php

Бёрдвотчинг в Беловежской пуще, не просто модный тренд…

Бёрдвотчинг в Беларуси находится только в начале пути своего развития, однако, с каждым годом набирает обороты и всё больше иностранцев жаждет увидеть красоту дикой природы нашей страны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56737.php

Бёрдвотчинг в Беловежской пуще, не просто модный тренд…

Благодаря орнитологическим турам многие из зарубежных орнитологов открыли для себя Беларусь как страну с большим видовым разнообразием птиц и богатством их естественных местообитаний.

Европейские туристические фирмы всё больше рекламируют нас у себя на родине. «Беларусь - европейский секрет дикой природы» пишут они на страницах рейтинговых туристических порталов. По оценкам европейских экспертов наша страна имеет все шансы стать одним из мест для паломничества любителей птиц из Европы. Немалый интерес подогревают и сами путешественники, возвращаясь к себе на родину из Беларуси, увозя с собой массу положительных впечатлений и множество фотографий редких животных.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56737.php

Бёрдвотчинг в Беловежской пуще, не просто модный тренд…

Иностранцы приезжая в Беларусь не могут не посетить Беловежскую пущу, первобытный лес со своими тайнами, загадками и открытиями для каждого путешественника. Деревья великаны и многоэтажные завалы мёртвой древесины, напоминающие своеобразную лесную архитектуру. Натуральные процессы, протекающие непрерывно на протяжении тысяч лет притягивают к себе ценителей природы со всех уголков Европейского континента.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56737.php

Бёрдвотчинг в Беловежской пуще, не просто модный тренд…

Заповедная дубрава – уголок дикой природы, с высокой концентрацией редких видов флоры и фауны.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже традиционно с апреля по июнь, когда миллионы птиц уже вернулись с зимовки в Беларусь на свои места гнездования – горячее время для «бёрдвотчеров», которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
STREEKOZA-2018 – один мяч, одна семья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика