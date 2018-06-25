​Воины Народно-освободительной армии Китая примут участие в параде войск в Минске

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, впервые военные из Китая пройдут отдельной коробкой на параде 3 июля в Минске.

Лучшие представители Вооружённых сил Китая уже прибыли в Беларусь и приступили к тренировкам.

К слову, наша рота почётного караула уже участвовала в параде в Пекине 3 сентября 2015 года, тогда широко отмечали 70-летие Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.