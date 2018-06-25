

Приближаем юбилей города вместе! Праздники двух микрорайонов прошли в Солигорске Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Дарья Седун

2018 год в Беларуси был объявлен Годом малой родины. Для Солигорска этот год еще более знаменательный – наша малая родина празднует еще и свое шестидесятилетие. В честь этого в Солигорске в этом году проводятся многочисленные работы по обустройству города. Крупные проекты, например, строительство новой поликлиники или ремонт здания управления ОАО «Беларуськалий», мелкие, но не менее важные работы вроде покраски бордюров, скамеек и домов – в общем, работа кипит. В этом году наш город действительно на глазах становится красивее, ярче, чище. ЖКХ «Комплекс» и другие предприятия и организации действительно стараются.

Но есть и другие подарки городу в честь приближающегося юбилея. В сквере «Молодость» состоялся праздник микрорайонов №15 и №16 «Мой дом, мой двор, мой город Солигорск!» Это одни из самых старых районов города, ведь строительство Солигорска начиналось именно оттуда. Некоторые жильцы 15-го и 16-го микрорайонов могут даже похвастаться тем, что живут там уже 60 лет.

















Начался праздник ярко, причем в прямом смысле этого слова. В рамках конкурса «Я рисую Солигорск» юные солигорчане смогли показать, что цветные мелки, любовь к городу и полет фантазии – это все, что надо для создания настоящих шедевров.













Настоящий восторг у детей вызвало показательное выступление солигорского ГРОЧС и, конечно же, «пенное шоу» в исполнение спасателей-пожарных. Многие ребята с радостью примеряли на себя шлемы и костюмы спасателей, а самые отважные пробовали бегать в противогазе.

















Интересно было наблюдать за тем, как сражаются между собой четыре команды за звание «Реального хозяина», который и скамейку должен покрасить мало того что быстро, так еще и оригинально, и шашлык приготовить, и стихи прочитать, и песню спеть.

















Завершился праздник под музыку, но уходить с дискотеки не хотелось никому.













День города еще не скоро, но уже сегодня, благодаря таким мероприятиям, у солигорчан создается праздничное настроение, а слова «Солигорск, я тебя люблю» становятся значимее.

Подготовила Дарья СЕДУН. Фото автора и Анжелы ПЕТРАШКО ( shahter.by )