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Пинчанка Елена Гордейко не случайно выбрала профессию работника прокуратуры

26.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Пинчанка Елена Гордейко не случайно выбрала профессию работника прокуратуры
Защита прав и законных интересов граждан, организаций, а также государственных интересов – основные задачи работы органов прокуратуры. Именно прокурорские работники осуществляют контроль за соблюдением законности и верховенства права во всех сферах жизни.

В Пинской межрайонной прокуратуре, которую возглавляет Руслан Иванович Кравчук, сложился коллектив специалистов, способных успешно справляться с любыми поставленными задачами.

Работа организована таким образом, что ни одно направление прокурорской деятельности не остается без должной реализации. За каждым сотрудником закреплен свой участок работы. Одно из приоритетных направлений надзорной деятельности в органах прокуратуры – правовая защита несовершеннолетних и молодежи, обеспечение условий для их нормального развития и образования, профилактика правонарушений. За этим ответственным участком работы закреплена старший помощник прокурора, юрист 1 класса Е.В. Гордейко.

Елена Викторовна – коренная пинчанка. Выбор профессии для нее был неслучаен: она целенаправленно пошла по стопам отца, который работал в правоохранительной сфере.

Девушка планировала поступать в Академию МВД, но все же сделала выбор в пользу юридического факультета Белорусского государственного университета. После его окончания дипломированный специалист была направлена в прокуратуру Ивановского района. В конце 2010 года Елена Викторовна переведена на работу в Пинскую районную прокуратуру, которая затем была реорганизована в Пинскую межрайонную.

Круг обязанностей у старшего помощника прокурора очень обширный – это не только защита прав несовершеннолетних, но и профилактика семейного неблагополучия, подростковой преступности и правонарушений, работа с обращениями граждан, проверки учреждений и предприятий.

По долгу службы Елене Гордейко приходится сталкиваться с различными делами – преступлениями, которые совершили по отношению к детям, либо же сами дети нарушили закон, с насилием в семье, различными ущемлениями прав несовершеннолетних. Каждое из них требует тщательного изучения причин, предпосылок, обстоятельств. Только после этого принимается решение.

Все непростые истории, связанные с судьбами детей, Елена Викторовна принимает близко к сердцу: «Работая в комиссиях по делам несовершеннолетних, координационных советах по Декрету № 18, зачастую очень сложно смириться с тем, что видишь, особенно в таких процессах, как, к примеру, лишение родительских прав. Главное – комплексно разобраться в конкретной ситуации, в которой оказался ребенок, и думать прежде всего о том, как максимально ему помочь».

Надежная опора Елены Гордейко – ее семья. Муж Сергей как никто понимает и поддерживает супругу, ведь он также работает в правоохранительной сфере, оперуполномоченным в одном из отделов Пинского ГОВД. Дочь Алиса в этом году пойдет в первый класс.

…Индивидуальный подход, чуткость, ответственность – черты, присущие Елене Викторовне. Она перфекционист, поэтому подходит к своим обязанностям очень педантично. Коллеги отзываются о Е.В. Гордейко как о специалисте добросовестном, надежном, отмечают ее деловые качества. За свою эффективную работу она поощрялась местными органами власти, прокуратурой Брестской области. Но все же главная награда, по признанию старшего помощника прокурора, – спасенные судьбы детей.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

 
 
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