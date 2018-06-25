|
Пинчанка Елена Гордейко не случайно выбрала профессию работника прокуратуры
26.06.2018 — Разное | Полесская правда
>
Работа организована таким образом, что ни одно направление прокурорской деятельности не остается без должной реализации. За каждым сотрудником закреплен свой участок работы. Одно из приоритетных направлений надзорной деятельности в органах прокуратуры – правовая защита несовершеннолетних и молодежи, обеспечение условий для их нормального развития и образования, профилактика правонарушений. За этим ответственным участком работы закреплена старший помощник прокурора, юрист 1 класса Е.В. Гордейко.
Девушка планировала поступать в Академию МВД, но все же сделала выбор в пользу юридического факультета Белорусского государственного университета. После его окончания дипломированный специалист была направлена в прокуратуру Ивановского района. В конце 2010 года Елена Викторовна переведена на работу в Пинскую районную прокуратуру, которая затем была реорганизована в Пинскую межрайонную.
По долгу службы Елене Гордейко приходится сталкиваться с различными делами – преступлениями, которые совершили по отношению к детям, либо же сами дети нарушили закон, с насилием в семье, различными ущемлениями прав несовершеннолетних. Каждое из них требует тщательного изучения причин, предпосылок, обстоятельств. Только после этого принимается решение.
Все непростые истории, связанные с судьбами детей, Елена Викторовна принимает близко к сердцу: «Работая в комиссиях по делам несовершеннолетних, координационных советах по Декрету № 18, зачастую очень сложно смириться с тем, что видишь, особенно в таких процессах, как, к примеру, лишение родительских прав. Главное – комплексно разобраться в конкретной ситуации, в которой оказался ребенок, и думать прежде всего о том, как максимально ему помочь».
Надежная опора Елены Гордейко – ее семья. Муж Сергей как никто понимает и поддерживает супругу, ведь он также работает в правоохранительной сфере, оперуполномоченным в одном из отделов Пинского ГОВД. Дочь Алиса в этом году пойдет в первый класс.
…Индивидуальный подход, чуткость, ответственность – черты, присущие Елене Викторовне. Она перфекционист, поэтому подходит к своим обязанностям очень педантично. Коллеги отзываются о Е.В. Гордейко как о специалисте добросовестном, надежном, отмечают ее деловые качества. За свою эффективную работу она поощрялась местными органами власти, прокуратурой Брестской области. Но все же главная награда, по признанию старшего помощника прокурора, – спасенные судьбы детей.
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Защита прав и законных интересов граждан, организаций, а также государственных интересов – основные задачи работы органов прокуратуры. Именно прокурорские...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)