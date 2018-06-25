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«Белтелеком» предупредил абонентов некоторых деревень Пинского района о технических работах ночью 28 июня
26.06.2018 — Разное | Полесская правда
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Для вызова экстренных служб 101, 102, 103, 104, 112 возможно использование мобильных телефонов.
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«Белтелеком» предупредил абонентов некоторых деревень Пинского района о технических работах ночью 28 июня
> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в РУП «Белтелеком», 28 июня с 00.00 до 06.00 в связи с проводимыми работами будет отсутствовать телефонная связь и доступ к...
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